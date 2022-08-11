شهدت ولاية نهر النيل شمال السودان، أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة تسببت في انهيار منازل واقتلاع أشجار وانقلاب حافلات.

سيول جارفة تضرب شمال #السودان.. وتتسبب في انهيار منازل واقتلاع أشجار وانقلاب حافلات #الحدث pic.twitter.com/rJQQL5EG5D — ا لـحـدث (@AlHadath) August 10, 2022

انهيار منازل وانقلاب حافلة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، السيول الجارفة الغزيرة التي ضربت شمال السودان، ما أدى إلى تضرر المنطقة، وانهيار عدد من المنازل واقتلاع أشجار.

كما أظهر المقطع لقطات متداولة لانقلاب حافلة نتيجة السيول الجارفة، ما أسفر عن مقتل أم وابنتها، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

خطأ السائق

فيما اتهم مغردون السائق بالتسبب بالحادث، بعدما أصر على عبور مجرى سيل بمنطقة وادي الدان، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الحافلة.

وكانت شرطة نهر النيل حذرت في وقت سابق من عبور المركبات مجرى السيل، لكن السائق لم يمتثل للتحذيرات، ما تسبب في كارثة مؤلمة.

وتعد موجة السيول هذه الأولى منذ سنوات في السودان، ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، واقتلاع أشجار وجرف مزارع.