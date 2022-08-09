تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو متداول، أظهر سيولاً عارمة في شوارع منطقة جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وظهرت خلال المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تجمعات وبرك من المياه وسيول في شوارع المنطقة.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.