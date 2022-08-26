وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة وجريانًا للسيول في وادي عليب جنوب شرق الليث، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، جريان السيول في وادي عليب، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً “جدة والليث والقنفذة”.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع أن تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض “وادي الدواسر والدوادمي”، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو مترًا في الساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، تصل إلى 50 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.