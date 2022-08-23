كشف نادي الفتح، اليوم الثلاثاء، عن شعاره الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

شعار الفتح الجديد

ونشر حساب الفتح على “تويتر”، مقطع فيديو للاعبين في الألعاب المختلفة بالنادي، وجاء في نهايته: “بداية جديدة لعهد جديد”، وعلق قائلًا: “الكل يعرف ماضينا.. ولكن.. نحن اليوم أقوى”.

وكشف قصة الشعار الجديد، حيث إن الخطوط مستوحاة من الطاقة والسرعة والحركة، ترمز إلى ديناميكية الفريق، فيما يرمز اللون الأخضر للتراث الزراعي الغني للأحساء وكونها أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم.

ويرمز اللون الأزرق لمعنى الأحساء “صوت الماء تحت الأرض”، والشكل المعين يرمز لحرف “ف” في لغنة المسند القديمة، وهي من الآثار التي تفخر بها الأحساء، ويشكل الشعار ككل حرف F بالإنجليزية، إشارة لاسم النادي.

النموذجي يبدأ الموسم بمواجهة التعاون

ومن المقرر أن يبدأ الفتح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.