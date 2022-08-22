أُعلن، قبل قليل، عن شعار الهلال الجديد خلال حفل تدشين الهوية الجديدة للنادي المقام حاليًّا في أحد فنادق الرياض.

الكشف عن شعار الهلال الجديد:

وكشف النادي عن شعار الهلال الجديد، وتفاعلت الجماهير مع تدشينه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأشادوا باختياره وأكدوا أنه “فخم” للغاية يليق بالزعيم السعودي.

كما صعد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، وهو مرتدٍ القميص بشعار الهلال الجديد، والذي سيظهر به الأزرق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

شاهد القميص الجديد لنادي الهلال@Alhilal_FC#روتانا_خليجية البث المباشر لحفل تدشين هوية الهلال الجديدة: تيك توك:https://t.co/fHR7EdpWTU pic.twitter.com/kD7DTM6H8C — روتانا خليجية (@Khalejiatv) August 22, 2022

استعدادات الهلال للموسم الجديد:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في برمنغهام، ولعب وديتين ضد ألميريا ونوتنجهام فورست، قبل أن يعود إلى الرياض ويلاقي الشعلة والباطن، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.