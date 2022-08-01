شهدت محافظة رجال ألمع في منطقة عسير، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان الأودية.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، هطول الأمطار الغزيرة على رجال ألمع ووديانها.

هطول عنيف وامطار غزيره ⁧#رجال_ألمع⁩ اليوم

سعد العتيبي pic.twitter.com/cnrGuW9B98 — عصام الحجيلي (@alhejily4) August 1, 2022

تنبيه لعسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن سقوط أمطار رعدية مع هبوب الأتربة المثارة على منطقة عسير بالعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة.

وبشأن التأثيرات المصاحبة، فتتضمن نشاطًا في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، تساقط البرد، وسيولاً.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.