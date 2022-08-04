تحولت صحراء يبرين، في المنطقة الشرقية، إلى بحيرة جميلة في قلب الصحراء بسبب الأمطار الصيفية الغزيرة التي هطلت مؤخرًا.

شاهد كيف تحولت الصحراء الى بحيرة

نحن في فصل الصيف وعز القيض في شهر من أجف الشهور ومع ذلك هطلت امطار بعضها كان غزير

اثار السيول جنوب يبرين المقطع متداول

يبرين واحة في السعودية تابعة للمنطقة الشرقية أقرب مدينة لها هي حرض إذ تبعد عنها بحوالي 90 كيلومترًا جنوبًا

الحالة الصيفية pic.twitter.com/52QYAPrYYz — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 4, 2022

وقال الباحث في المناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني: “نحن في فصل الصيف وعز القيظ في شهر من أجف الشهور ومع ذلك هطلت أمطار بعضها كان غزيرًا من آثار السيول جنوب يبرين المقطع متداول يبرين واحة في السعودية تابعة للمنطقة الشرقية أقرب مدينة لها هي حرض إذ تبعد عنها بحوالي 90 كيلومترًا جنوبًا”.