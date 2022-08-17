أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، طريقة وخطوات إخفاء التطبيقات بالآيفون بدون برامج بكل سهولة.
طريقة إخفاء التطبيقات بالايفون بدون برامج ولاشي : pic.twitter.com/mx2FFhRXg2
— عبدالرحمن الهادي (@iD7oom911) August 16, 2022
طريقة إخفاء التطبيقات:
وقال الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن طريقة إخفاء التطبيقات يتم من خلال الخطوات التالية:
– الضغط على الشاشة
– الضغط على النقاط بالأسفل
– تظهر مجموعة من القوائم
– تضغط على علامة الصح
– حينها تختفي التطبيقات الموجودة بالقائمة
طريقة إخفاء التطبيقات بالايفون بدون برامج ولاشي : pic.twitter.com/mx2FFhRXg2
— عبدالرحمن الهادي (@iD7oom911) August 16, 2022
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