أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، طريقة وخطوات إخفاء التطبيقات بالآيفون بدون برامج بكل سهولة.

طريقة إخفاء التطبيقات بالايفون بدون برامج ولاشي : pic.twitter.com/mx2FFhRXg2 — عبدالرحمن الهادي  (@iD7oom911) August 16, 2022

طريقة إخفاء التطبيقات:

وقال الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن طريقة إخفاء التطبيقات يتم من خلال الخطوات التالية:

– الضغط على الشاشة

– الضغط على النقاط بالأسفل

– تظهر مجموعة من القوائم

– تضغط على علامة الصح

– حينها تختفي التطبيقات الموجودة بالقائمة