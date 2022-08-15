شهدت المدينة المنورة ليلة أمس عاصفة برقية ورعدية وأمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو البروق وهي تنير سماء المدينة، وتحمل معها بشائر أمطار الخير والبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا أمس بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والأكحل والفقرة والهندية واليتمة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.