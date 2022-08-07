وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق عشرات الصواريخ من قِبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لاستهداف مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، لكن في المقابل، حاولت منظومة القبة الحديدية التصدي لها.

تغطية صحفية: "عشرات الصواريخ تنطلق صوب المستوطنات والمدن المحتلة من جنوب قطاع غزة". pic.twitter.com/9TGczMtUGl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 7, 2022

نزوح المئات بسبب الصواريخ الفلسطينية

بدأ إطلاق الصواريخ الفلسطينية عشية الخامس من أغسطس، وقد أدى ذلك إلى هروب مئات الإسرائيليين وعائلاتهم بعد بدء مقاومة عمليات الرد على العدوان، بحسب ما بثت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال.

اغتيال الجعبري

وفي الوقت نفسه، أعلنت سرايا القدس، قصف تل أبيب وغيرها من المدن المحتلة بأكثر من 100 صاروخ، وقد جاء ذلك وفقًا لتصريحاتهم في إطار الرد الأولي على اغتيال تيسير الجعبري، الجمعة الماضية، إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة.

وبحسب وكالة فرانس برس، يُعد تيسير الجعبري من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، وهو من مواليد 1972، من عائلة غزاوية، وانضم في ثمانينيات القرن الماضي إلى حركة الجهاد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد حملته إسرائيل مسؤولية هجمات شهدتها في الآونة الأخيرة.

وكان الجعبري يشرف على قسم العمليات في سرايا القدس، قبل أن يصبح قائدًا لمناطق شمال قطاع غزة.

وبحسب موقع سكاي نيوز العربية، فقد دوت صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع للمرة الأولى، وفي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وفي مناطق تل أبيب وبيت يام وريشون لتسيون وحولون، ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تفعيل صفارات الإنذار في جنوب ووسط البلاد.