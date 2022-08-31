دخل السوري عمر السومة، لاعب نادي العربي القطري، في مشادة مع حكم مباراة فريقه ضد نادي الدحيل في الجولة الخامسة من الدوري القطري لـ موسم 2022/ 2023.

تفاصيل ما حدث بين عمر السومة والحكم:

وكان السومة اعترض على أحد قرارات الحكم في الدقيقة الـ59 ليدخل معه في مشادة كاد يحصل على بطاقة صفراء بسببها.

وتُشير النتيجة حاليًّا لتفوق نادي الدحيل على فريق العربي بثلاثية دون رد، أحرزها كل من عبدالله الصلاتي ونام تاي هي والكيني مايكل أولونجا.

يذكر أن السومة كان انضم لصفوف نادي العربي على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي لمدة موسم، وذلك بعد هبوط الراقي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.