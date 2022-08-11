أهدر اللاعب السوري عمر السومة فرصة هدف محقق لناديه الجديد العربي أمام الريان في الدوري القطري، في أول مباراة يخوضها مع نادي العربي قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة.

وفي الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول انفرد عمر السومة بمرمى نادي الريان لكنه أهدر الكرة بطريقة غريبة حيث سدد الكرة في جسد الحارس ثم ارتدت منه لتصطدم في جسد السومة وتُصبح ركلة مرمى لنادي الريان.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب لوسيل المونديالي الذي سوف يستضيف مباراة الهلال ضد بطل الدوري المصري يوم 9 سبتمبر المقبل في بطولة كأس سوبر لوسيل قبل انطلاق كأس العالم يوم 21 نوفمبر المقبل في قطر.