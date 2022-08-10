أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء وتقلبات جوية شمال غرب منطقة المدينة مساء اليوم الأربعاء.

ووثق المقطع ، نشاطًا للعواصف الرعدية مصحوبة بموجة غبار كثيف، ورياح نشطة، تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 40 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 38 كيلو مترًا في الساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية، تتحول تدريجيًا بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كيلو مترًا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.