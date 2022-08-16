يعد غسيل الكعبة المشرفة سنة نبوية كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام، ووارثه بهذا الخلفاء الراشدون.

فيديو | بتنظيم متكامل وجهود عظيمة ونفوس نقية تغسل الكعبة كل عام هجري لتفوح عودا وطيبا #ولي_العهد_يتشرف_بغسل_الكعبة#الإخبارية pic.twitter.com/dm4Lo6NJgz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 16, 2022

غسل الكعبة كل عام

وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، يتم غسل الكعبة كل عام هجري في مطلع محرم، حيث تبدأ مرحلة التجهيزات لغسلها قبل يوم من الموعد المحدد لها.

ويقوم بغسيل الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين، أو من ينيبه بهذا، إذ يتم غسلها بأدوات خاصة مصنوعة من النحاس، وتغسل بمزيج من ماء زمزم وماء الورد، ومسح جدرانها من قطع القماش المبلل بهذا المزيج.

فضلا عن ذلك يتم تطييبها بدهن العود والورد الطائفي والعنبر، كما تستخدم مكانس الفضة لكنس الشوائب والمناطق البعيدة عن اليد.

واختتم التقرير بالقول إنه بجهود عظيمة ونفوس نقية في خدمة بيت الله الحرام وراحة قاصديه لتفوح عودا وطيبا.

ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة

يأتي ذلك بعد أن تشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم بغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ولدى وصول سمو ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، كان في استقباله معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفور وصول سموه إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.

بعد ذلك توجه سموه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وسدنة بيت الله الحرام.