وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان السيول الشديدة في وادي بني خروص بسلطنة عمان، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة في المنطقة وجرف عدد من السيارات في الشوارع.
أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة
من #سيول #سلطنة_عمان
فيضانات
"مشهد مرعب لجريان وادي بني خروص، وهو يجرف السيارات" متداول pic.twitter.com/ib0bDTivjc
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 1, 2022
غرق السيارات والمنازل
وأظهر مقطع متداول، هطول الأمطار الغزيرة على وادي بني خروص بولاية العوابي، ما أدى إلى غرق السيارات وانجرافها مع مياه السيول الجارفة والرياح الشديدة.
شهدت اغلب الاوديه يوم أمس ف جبال الحجر امطار غزيره سالت ع اثرها الاوديه بغزاره
يوم لن ينساه من شهده وراح يذكره للأجيال القادمه 1/8/2022
وادي بني خروص ولاية #العوابي بالأمس pic.twitter.com/t9spI3ePqy
— شبكة الطقس (@iuuz9z) August 2, 2022
كما وثق مقطع آخر، غرق المنازل والمزارع في وادي بني خروص، لشدة السيول التي سقطت.
كسر في طريق
وأظهر مقطع آخر، انكسار أحد الشوارع في طريق نخل العوابي بسبب قوة جريان السيول بالأودية، ما دفع إلى مناشدة سالكي هذا الطريق توخي الحيطة والحذر.
#عاجل انكسار الشارع العامل طريق نخل العوابي بسبب قوة الأودية
الحذر لسالكي الطريق
جرفة وادي بني خروص #العوابي ،💥💥🥺#مجموعة_شتاء_ماطر#طقس_عمان#بحر_العرب#خريف_صلالة_٢٠٢٢#منخفض_السيل_الخصيب https://t.co/EeNuEwOpBh https://t.co/suYmJvwMDs pic.twitter.com/bdsYWZkQ1H
— مجموعة شتاء ماطر (@SM_weather) August 1, 2022
ويشهد عدد من الدول العربية أمطارًا غزيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.
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