وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان السيول الشديدة في وادي بني خروص بسلطنة عمان، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة في المنطقة وجرف عدد من السيارات في الشوارع.

أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة من #سيول #سلطنة_عمان

فيضانات

"مشهد مرعب لجريان وادي بني خروص، وهو يجرف السيارات" متداول pic.twitter.com/ib0bDTivjc — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 1, 2022

غرق السيارات والمنازل

وأظهر مقطع متداول، هطول الأمطار الغزيرة على وادي بني خروص بولاية العوابي، ما أدى إلى غرق السيارات وانجرافها مع مياه السيول الجارفة والرياح الشديدة.

شهدت اغلب الاوديه يوم أمس ف جبال الحجر امطار غزيره سالت ع اثرها الاوديه بغزاره

يوم لن ينساه من شهده وراح يذكره للأجيال القادمه 1/8/2022

وادي بني خروص ولاية #العوابي بالأمس pic.twitter.com/t9spI3ePqy — شبكة الطقس (@iuuz9z) August 2, 2022

كما وثق مقطع آخر، غرق المنازل والمزارع في وادي بني خروص، لشدة السيول التي سقطت.

كسر في طريق

وأظهر مقطع آخر، انكسار أحد الشوارع في طريق نخل العوابي بسبب قوة جريان السيول بالأودية، ما دفع إلى مناشدة سالكي هذا الطريق توخي الحيطة والحذر.

ويشهد عدد من الدول العربية أمطارًا غزيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.