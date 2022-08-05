انتقلت الحالة المطرية الصيفية إلى المناطق الغربية في المملكة خاصة المدينة المنورة ومكة المكرمة حيث شهدت المنطقتين ليلة أمس موجات متواصلة من البروق مصحوبة بالرعد وهطول الأمطار الغزيرة.

البروق المتواصلة على المدينة المنورة

ووثق مقطع فيديو بثه حساب طقس العرب حالة من البروق المتصلة على المسيجيد غربي المدينة وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

يأتي هذا بينما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً .

حالة الطقس اليوم

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.