وثق مقطع فيديو متداول حادثًا متعمدًا على أحد الطرق السريعة في المملكة، من قبل إحدى السيارات المتواجدة بها داش كام.

كاميرا توثق الحادث

ونشر حساب “داش كام” السعودية، على موقع “تويتر”، مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة من خلال كاميرا مثبتة في سيارة أخرى.

وطالب مغردون، المرور، بضبط المخطئ ومحاسبته، حيث تبين في الفيديو مطاردة راعي الداش للسيارة واصطدامه بأخرى، حيث كاد أن يتسبب في حوادث ووفيات.

مخالفة القيادة على أكتاف الطريق

يذكر أن مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها، مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

وتُسجّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.