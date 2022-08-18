تُوج بطل الكاراتيه، طارق حامدي بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليًا في مدينة قونيا التركية.

فيديو | رئيس الوفد السعودي الأمير فهد بن جلوي يتوج البطل الأولمبي #طارق_حامدي بالميدالية الذهبية 🥇🇸🇦 ضمن دورة #ألعاب_التضامن_الإسلامي #قونية2021 #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/DSU3SbAbr6 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 18, 2022

وتوج الأمير فهد بن جلوي رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة، حامدي بالميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزه على الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان بنتيجة 10 -4.

وجاء تتويج حامدي بالميدالية الذهبية بعد فوزه في مسابقة الكاراتيه لـ وزن 84 كيلو جرامًا.