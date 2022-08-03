طرد حكم مباراة السعودية وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب، المدرب حسام يونس مدرب منتخب فلسطين بعد احتجاجه على الأداء التحكيمي عقب نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين.

فيديو | حكم اللقاء يطرد مدرب المنتخب الفلسطيني بعد احتجاجه #كأس_العرب_للمنتخبات #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/jMaHv71Qbt — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 3, 2022

مدرب فلسطين يعترض بشكل غاضب

ونقلت قناة ” الإخبارية ” مقطع فيديو للحظة طرد مدرب فلسطين بعد احتجاجه بشكل غاضب على حكم مباراة فريقه أمام السعودية.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الأخضر بثنائية دون رد أحرزها كل من محمد سليمان وعبدالله رديف.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز والوصول إلى المباراة النهائية في البطولة للعام الثاني على التوالي، حيث ينتظر الفائز من مباراة مصر والجزائر التي تُقام مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.