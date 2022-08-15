تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق المياه من داخل حديقة جبل أحد بمنطقة المدينة المنورة.

ووثق المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، مياه الأمطار تغمر حديقة جبل أحد بالمدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

كما تنشط سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.