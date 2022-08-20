تسببت عواصف عنيفة وهطول كميات كبيرة من الأمطار في سويسرا في أحداث غير متوقعة، وذلك بعد موجة جفاف وحر شديد على مدار سنوات.

الأمطار تنهمر من سقف المطار:

ووثق مقطع فيديو متداول من مطار جنيف، سقوط مياه من سقف المطار، ما أثار دهشة واستغراب المغردين.

ونقلت قناة “العربية”، عن الخدمة الصحافية للمطار قولها: إن ما حدث كان نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وتطلب تنظيف المبنى فقط.

عدم تأثر الرحلات:

وأضافت أن هذه المياه لم تؤثر على حركة الركاب أو الرحلات الجوية. مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لأعمال “العزل المائي الإضافية” في المطار.

وعلى مدار العام بأكمله شهدت سويسرا، خاصة غربها وجنوبها، تراجعًا حادًّا في كمية الأمطار المتساقطة، مقارنة بمعدلاتها طيلة السنوات الماضية.