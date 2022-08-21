وثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، اختراق نيزك لامع سماء منطقتي حائل والقصيم.

اكثر مقطع وضوحا وهو متداول على #نيزك_حائل

تم تصويره من القصيم جهة الغرب pic.twitter.com/4tvNKJ7rO4 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 21, 2022

وظهر النيزك اللامع بضوء قوي جدًا يميل للأخضر، حيث أعقبه دخان في مساره بقي لما يقرب من نصف دقيقة حتى اختفى.

نيزك متوسط الحجم

وقال المتخصص في علم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي، على حسابه على بموقع “تويتر”، إنه وفقًا لعددٍ كبيرٍ من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول النيزك بين حائل والمدينة المنوّرة والقصيم على ارتفاع 80 – 120 كلم.

وأضاف أن تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي، لافتًا إلى أنه إذا نجا شيء منه فقد يكون وصل للأرض بين الطائف والرياض.