تسبب الهدف الأول لنادي الفتح في شباك الباطن باعتراض لاعبي الأخير وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

🎥 هدف الفتح الأول

⚽️ مروان سعدان

#️⃣ #الباطن_الفتح pic.twitter.com/aZSdH7XlCE — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2022

وجاء اعتراض لاعبي الباطن على الهدف بسبب رفع الحكم المساعد لراية التسلل فتوقفوا عن إكمال اللعب لهذا الأمر، قبل أن يُقرر الحكم أحمد الرميخاني احتساب الهدف وسط اعتراض من لاعبي الباطن.

وكان المغربي مروان سعدان أحرز الهدف الأول لـ النموذجي بالدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.