تمكن عبدالعزيز جزائري أحد اللاعبين المتواجدين في معسكر دوري المدارس في البرتغال من إحراز هدف جميل على طريقة الكبار.

⚽️ ➖عبدالعزيز جزائري على طريقة الكبار

متعة وإبداع 🎯#معسكر_دوري_المدارس 🇵🇹 pic.twitter.com/xDSIyMYcle — دوري المدارس (@DawriMadaris) August 13, 2022

ونشر حساب دوري المدارس عبر “تويتر” مقطع فيديو للهدف معلقًا عليه: ” عبدالعزيز جزائري على طريقة الكبار متعة وإبداع”.

كذلك انضم كل من فهد بكري ومؤيد عابد لـ برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.

والتحق فهد بكري من إدارة تعليم مكة المكرمة ومؤيد عابد من إدارة تعليم جازان بمعسكر برنامج الابتعاث السعودي في جدة بعد أن قدما مستويات مميزة مؤخرًا.

ومن المنتظر إقامة مباراة ودية اليوم مع نادي بنفيكا البرتغالي ثم العودة إلى المملكة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان معسكر فريق دوري المدارس أُقيم على مرحلتين حيث كانت المرحلة الأولى في إسبانيا وانتهت في يوم العاشر من أغسطس الجاري، أما المرحلة الثانية فمقامة حاليًا في مدينة لشبونة البرتغالية.