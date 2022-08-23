على الرغم من حرارة الصيف، إلا أن صحراء الربع الخالي شهدت فجر اليوم، الثلاثاء، هطول أمطار رعدية بالمنطقة، مع ظهور بروق في السماء.

أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة امطار على #الربع_الخالي في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 25 محرم 1444هـ

المعاطيف pic.twitter.com/2xiUbmzrcX — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 23, 2022

أمطار غزيرة على الربع الخالي

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على صحراء الربع الخالي، وسط ظهور بروق في السماء.

هطول أمطار رعدية حتى الجمعة

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، الأحد الماضي، بيانًا يكشف فيه توقعات حالة الطقس من الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة وقد تصل إلى غزيرة، يصاحبها التأثيرات التالية: (جريان السيول – تساقط البرد – تيارات هابطة نشطة السرعة – أتربة مثارة تحد من الرؤية الأفقية).

وحول المناطق المتأثرة، أشار مركز الأرصاد إلى أن جازان، وعسير ونجران والباحة، ستتأثر بهذه الحالة المطرية وتأثيراتها.

فيما توقع المركز ازدياد فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة لتصل إلى غزيرة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، كما يمتد تأثيرها ليشمل مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، والكامل).