شهدت أجزاء متفرقة من المدينة المنورة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، وحذر الدفاع المدني من مخاطرِ التقلبات الجوية والنزول إلى الأودية وقت السيول.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل سرعتها إلى 45كم/ ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًّا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.