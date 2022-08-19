تشهد منطقة مكة المكرمة موجة من الأمطار، تصحبها رياح نشطة، بدا تأثيرها واضحًا على البيت الحرام، في العاصمة المقدسة.

ووثق مغردون مقاطع فيديو للحظات تساقط المطر، في ظل استبشار بالغيث النافع.

وبدت الأمطار غزيرة على الكعبة المشرفة، وسط رياح خفيفة إلى متوسطة على المسجد الحرام.

وأدى المعتمرون مناسكهم في ظل تساقط الأمطار التي زادت من الروحانيات في البيت الحرام.

وزادت الأمطار من جمال المنظر في المسجد الحرام، وسط استبشارات بالغيث النافع.

كما تسببت الأمطار في جريان السيول في القشبة شرق مكة المكرمة.

وبدت الأمطار غزيرة في الشرايع شرق مكة المكرمة، تصحبها السحب الرعدية.

وتأثرت عدد من المدن في مكة المكرمة بموجة الأمطار التي تراكمت مياهها على بعض الطرق.

وأثرت الأمطار على مستوى الرؤية في بعض الطرق، في مكة المكرمة، كما زادت شدة الرياح من التأثير على الرؤية.

وفي نعمان جنوب مكة المكرمة بدت غزارة الأمطار على الطرق.

حالة الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.