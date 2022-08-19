تشهد منطقة مكة المكرمة موجة من الأمطار، تصحبها رياح نشطة، بدا تأثيرها واضحًا على البيت الحرام، في العاصمة المقدسة.
ووثق مغردون مقاطع فيديو للحظات تساقط المطر، في ظل استبشار بالغيث النافع.
وبدت الأمطار غزيرة على الكعبة المشرفة، وسط رياح خفيفة إلى متوسطة على المسجد الحرام.
يابختهم اللي في مكه دحين 🥹♥️#مكة #مكه_الان pic.twitter.com/n5InLAOgxa
— 🇸🇦ĦЇÑÐ (@HindHanoooo) August 19, 2022
وأدى المعتمرون مناسكهم في ظل تساقط الأمطار التي زادت من الروحانيات في البيت الحرام.
#مكه_الان #الامطار pic.twitter.com/LGafeQYGJN
— ابو فيصل العتيبي (@ab_fasil46) August 19, 2022
وزادت الأمطار من جمال المنظر في المسجد الحرام، وسط استبشارات بالغيث النافع.
مطرنا بفضل الله ورحمته🥺🌹🌹#أمطار_مكه #مكه_الان pic.twitter.com/7R5rOFNpwH
— حسين بحه❤️🕋🇸🇦 (@abohilal200) August 19, 2022
كما تسببت الأمطار في جريان السيول في القشبة شرق مكة المكرمة.
🛑سيول القشبة شرق #مكه_الان pic.twitter.com/4Jo30kVRzd
— wael🌦 (@w__a__e_l) August 19, 2022
وبدت الأمطار غزيرة في الشرايع شرق مكة المكرمة، تصحبها السحب الرعدية.
🚨
سحابه غزيره جدا الشرايع شرق #مكه_الان #تصويري #مكة_المكرمة pic.twitter.com/HQOEhZcCvO
— عبدالاله السلمي ⚡️ (@hmal33) August 19, 2022
وتأثرت عدد من المدن في مكة المكرمة بموجة الأمطار التي تراكمت مياهها على بعض الطرق.
#مكة_الان
مطرنا بفضل الله ورحمته ⛈️🌧 pic.twitter.com/xRpBz0NLWw
— وريف الجاسر ♡ (@EfWrooooofM18) August 19, 2022
وأثرت الأمطار على مستوى الرؤية في بعض الطرق، في مكة المكرمة، كما زادت شدة الرياح من التأثير على الرؤية.
رياح هابطة من سحابة شرق #مكه_الان pic.twitter.com/gl1e0zU6x3
— الشريف علاء (@aaaalshreef) August 19, 2022
وفي نعمان جنوب مكة المكرمة بدت غزارة الأمطار على الطرق.
نعمان جنوب #مكه_الان ماء شاء الله🌧 pic.twitter.com/mzSTtl27h9
— عبدالرحمن الجعيد (@juaid1) August 17, 2022
حالة الطقس اليوم:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.
حركة الرياح السطحية:
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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