وجه الناقد الرياضي تركي الغامدي نصيحة إلى ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالرحيل عن منصبه احترامًا لمطالب جماهير الراقي.

جماهير الأهلي لا تزال تطلب رحيل النفيعي

وطالبت جماهير النادي برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي بالكامل، مؤكدين أن تواجد المجلس سيؤدي لنتائج كارثية وهي إما البقاء في دوري يلو أو الهبوط لـ دوري الدرجة الثانية، بعد التعادل مع القيصومة مساء أول أمس الأربعاء بالجولة الأولى في دوري يلو.

وقال الغامدي المعروف بانتمائه لنادي الشباب: “في الأهلي لا يوجد أي مؤشرات على عمل إيجابي يُحسب للإدارة لا من الناحية الفنية ولا الإدارية ولا حتى المعنوية وفوق هذا كله ماجد النفيعي، لا يحظون بأي قبول لدى عشاق الأهلي، ذلك من مصلحة الأهلي ومصلحة النفيعي وكل من يعمل معه هو الرحيل، وتجنب المكابرة ومصادمة الجماهير”.

يذكر أن جماهير الراقي كانت طالبت برحيل إدارة النفيعي ورحيل موسى المحياني من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي بعد الهبوط لدوري يلو.