تمكنت شرطية في قوة حماية السكك الحديدية، بمحطة بانكورا غرب البنغال، من إنقاذ حياة امرأة مسنة وابنها، حاولا الصعود بالقطار بعد تحركه، ما أدى إلى انزلاقهم بشكل خطير.

Service & Seva Bhav! The alertness & swift action taken by RPF staff at Bankura Station, West Bengal saved the lives of an elderly woman & her son who slipped while boarding the moving train. Passengers are requested not to board or alight a moving train. pic.twitter.com/Dl0WoTBwvP — Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 8, 2022

عملية إنقاذ:

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة السكك الحديدية، الشرطية وهي تنقذ حياة المسنة وابنها بسرعة كبيرة، بينما شوهد الناس يركضون باتجاه موقع الحادث مذعورين.

ووجهت الوزارة بأهمية توخي الحذر، وعدم الإقدام على الصعود أو النزول من القطار قبل توقفه بالكامل لما لذلك من مخاطر على حياة الناس، وفق ما ذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس”.