تمكنت شرطية في قوة حماية السكك الحديدية، بمحطة بانكورا غرب البنغال، من إنقاذ حياة امرأة مسنة وابنها، حاولا الصعود بالقطار بعد تحركه، ما أدى إلى انزلاقهم بشكل خطير.

Service & Seva Bhav!

The alertness & swift action taken by RPF staff at Bankura Station, West Bengal saved the lives of an elderly woman & her son who slipped while boarding the moving train.

Passengers are requested not to board or alight a moving train. pic.twitter.com/Dl0WoTBwvP

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 8, 2022