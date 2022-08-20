أقدمت عناصر من الشرطة الإيرانية على رمي امرأة من سيارة مسرعة.

پرت شدن یک بانو از داخل خودروی ماموران #گشت_ارشاد به بیرون در سبزه میدان رشت pic.twitter.com/WPJ5XnY3T0 — ایران آزادی (@iranazadi1395) August 20, 2022

وأظهر مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط سيدة في منتصف الشارع بعد رميها من سيارة لـ “دوريات الإرشاد” في مدينة رشت، شمال غربي إيران، ما تسببت الحادثة بإصابتها بجروح، وفق ما أفادت إيران إنترناشيونال.

شرطة الأخلاق:

يشار إلى أن هذا المشهد ليس غريباً على الشارع الإيراني، فكثيرا ما تلقي “شرطة الأخلاق” القبض على نساء بدعوى عدم ارتداء الحجاب.

إجراءات رئيسي:

ففي يوليو الماضي، شهدت مدن إيرانية موجة من الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من النساء ضد الإجراءات الجديدة التي فرضتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بشأن الحجاب.

وألزم رئيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، بالتعاون مع جميع المؤسسات لفرض الحجاب على النساء خاصة في الدوائر الحكومية.