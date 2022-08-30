أكد متحدث شرطة الرياض وحملة مكافحة التسول، الرائد خالد الكريديس، أن نظام مكافحة التسول هو نظام واضح وصريح، فكل من يمتهن ظاهرة التسول يتم تطبيق العقوبة النظامية عليه والتي قد تصل لمدة عام كامل للسجن أو غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال أو كلتا العقوبتين.

فيديو | متحدث شرطة الرياض لـ #نشرة_التاسعة: بعض المتسولين يستغلون العاطفة للتحايل.. وعقوبات التسول تصل إلى السجن و100 ألف ريال pic.twitter.com/ThSxGBgYbP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2022

وأضاف الكريديس في مداخلة مع “نشرة التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن تصنيف التسول كجريمة لامتهانه الأمر باستغلال العاطفة، فبعض المتسولين قد يتجه بشكل غير مباشر إلى تنظيف زجاج المركبات أو بيع عبوات الماء أمام الطرقات أو في القطوعات المرورية.

العاطفة الوتر الحقيقي

وأشار إلى أن الإلحاح بطلب البيع وتقديم هذه السلع لشرائها ليس هدفها البيع، وإنما للحصول على المال بمقابل غير مقصود بذاته، حيث يتم التحايل على المواطنين باستغلال عاطفتهم، لافتًا إلى أن بعضهم قد يستغل الإتجار بالأشخاص والأطفال والنساء حيث يطلبون المال بشكل مُلح، وبالتالي تعتبر العاطفة هي الوتر الحقيقي التي يلعب عليها المتسول.

الإبلاغ عن المتسولين

وتواصل الجهات الأمنية مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.