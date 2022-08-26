تحقق الشرطة الكندية في سرقة صورة شهيرة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق السير ونستون تشرشل، بعد أن تم تبديل الصورة الأصلية في ظروف غامضة مقابل أخرى مزيفة.

نداء من أجل المساعدة:

وأطلق فندق كندي في العاصمة الكندية أوتاوا نداءً إلى العامة للمساعدة في استعادة صورة ونستون تشرشل، بعد أن قام أحد الأشخاص بسرقتها ووضع نسخة مزيفة بدلًا منها.

وحسب وكالة “فرانس برس”، لم ينتبه موظفو فندق «شاتو لورييه» إلى أن صورة تشرشل الموجودة في المكان تختلف عن سائر الصور المعروضة في قاعة المصور الشهير يوسف كارش، لافتة إلى أن إطارها مثبت بطريقة خاطئة.

تاريخ سرقة الصورة:

واحتاجت إدارة المكان بضعة أيام فقط لتحديد تاريخ السرقة مع هامش أسبوع ونصف أسبوع، بالاستناد إلى صور عدة للعمل أرسلها نزلاء سابقون، وفقًا لما ذكرته مديرة الفندق جنفياف دوما.

وأضافت دوما: “ربما أراد شخص ما هذه الصورة، إما لمجموعته الخاصة وإما لبيعها”.

وتُقدر قيمة الصورة التي تُظهر الزعيم البريطاني بعد خطابه أمام البرلمان الكندي في عام 1941، بنحو 100 ألف دولار أمريكي.

وترجح إدارة الفندق أن تكون السرقة حصلت في الفترة ما بين 25 ديسمبر 2021 و6 يناير 2022.

جزء من تاريخ الحرب:

ولفتت دوما إلى أن هذه الصورة تعد “جزءًا من تاريخ كارش والفندق وكذلك تاريخ كندا وبريطانيا في زمن الحرب”، مؤكدة أنها “حزينة للغاية بسبب هذه السرقة المخزية”.