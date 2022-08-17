كشفت تقارير إعلامية عن شرط نادي ريال مدريد الإسباني، للتفريط في لاعبه البرازيلي كاسيميرو، وذلك بعد اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

وكان مانشستر يونايتد فكّر في ضم الفرنسي أدريين رابيو لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، لكن المفاوضات فشلت بسبب مطالب اللاعب المالية.

وذكرت شبكة Espn أنه رغم رفض ريال مدريد رحيل اللاعب البرازيلي، لكنه لن يمانع رحيله لـ مانشستر يونايتد مقابل الحصول على 70 مليون يورو من الفريق الإنجليزي.

ويريد كاسيميرو كذلك البقاء في صفوف ريال مدريد، لكنه قد يرحل لـ مانشستر يونايتد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنجازات كاسيميرو مع ريال مدريد:

ويلعب اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد منذ عام 2013 قادمًا من نادي ساوباولو البرازيلي، وحقق مع الريال 3 ألقاب في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، 3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، 5 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يسعى بكل قوة لتدعيم خط الوسط لديه بسبب تراجع مستوى الإسكتلندي سكوت مكتوميناي إضافة ورحيل الصربي نيمانيا ماتيتش.

وفي وقت سابق، وافق المدرب الهولندي إريك تين هاج على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة The Atheltic: إن تين هاج يُرحب برحيل رونالدو منعًا لأي مشاكل في النادي خاصة أن لاعبي اليونايتد لا يرغبون في بقاء اللاعب البرتغالي معهم.