لا يزال النادي الأهلي متأثرًا برحيل نجمه السوري عمر السومة، وذلك بعد انضمامه لنادي العربي القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وكان السومة، قرر الرحيل عن صفوف الأهلي بعد هبوطه لدوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى.

عودة الأهلي لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2023/ 2024 ستمهد الطريق لعودة السومة مجددًا لصفوف الراقي.

ماذا كتب عمر السومة ؟

وكان السومة كتب تغريدة قبل خمس سنوات عبر حسابه في “تويتر” قام بتثبيتها قائلًا: “علاقتي بالأهلي والأهلاويين لا يمكن أن يزحزحها حاسد أو مغبون، لست ملزم بالتبرير لأحد، أنا لـ الأهلي والأهلي والله ولي التوفيق”.

اعتبر جمهور الأهلي أن تغريدة السومة دليلًا على أن عودته لـ الراقي مرهونة بعودته مرة أخرى لدوري المحترفين.