أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تدشين خدمات أنظمة شواحن السيارات الكهربائية، والبدء في استقبال الطلبات لتركيب الشواحن الكهربائية للمشتركين.

تدشين خدمة الشواحن الكهربائية

انطلاقًا من حرصها على المساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030، والصديقة للبيئة ومع التطور المتسارع في مجال السيارات الكهربائية.

وبالأمس قالت وكالة بلومبرغ في تقرير إن السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، تسعى لأن تكون مركزًا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وذلك في إطار سعيها لاستخدام الطاقة النظيفة في جميع المجالات على المدى الطويل.

وتابع التقرير: تريد عاصمة النفط في العالم أن تستخدم الطاقة النظيفة وتعتمد على السيارات الكهربائية، وللقيام بذلك، فهي تضع يدها على المعادن المهمة في صناعة البطاريات وتستحوذ على حصص في سلسلة توريد السيارات الكهربائية، وهو ما يبرز وجود خطط طموحة وسعي دؤوب لتحويل الخط لواقع ملموس.

وأضاف التقرير: استقطبت السعودية عمال مناجم الليثيوم وصانعي البطاريات لبدء العمليات من أجل تحقيق هدفها المتمثل في أن تكون 30% من السيارات على طرق الرياض كهربائية بحلول نهاية هذا العقد.