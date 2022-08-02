تعلن شركة سابك السعودية (SABIC) (التابعة لأرامكو) عبر حسابها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس ، للعمل في الشرقية مدينة الجبيل الصناعية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدرب إطفاء وإنقاذ
المؤهلات والخبرات:
- يجب أن يكون حاصلاً على درجة جامعية على الأقل في علوم الحرائق ؛ يفضل الحصول على درجة البكالوريوس (أو معادلة).
- يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في دوام كامل = قسم مكافحة الحرائق أو مركز تدريب على الاستجابة للطوارئ. يمكن أن تشمل هذه الخبرة مكافحة الحرائق التشغيلية ، وعمليات المخاطر ، وعمليات الإنقاذ والإنقاذ الفني أو خبرة التدريب على خدمات الطوارئ.
- • يجب أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى من الشهادة المعتمدة من المستوى الثاني لمدرب خدمات مكافحة الحرائق NFPA 1041.
المسؤوليات الوظيفية:
- تقديم المشورة والتخطيط والتطوير وإجراء الاستجابة للطوارئ المعتمدة من قبل AHA و NBFSPQ و Pro-Board ، وبرامج التدريب على سلامة الحياة والحرائق الهيكلية والصناعية ، وبرامج المواد الخطرة بالإضافة إلى برامج الإنقاذ بالحبال ، والتي تؤهل موظفي المنظمة كمستجيبين معتمدين للطوارئ في الصناعة حالات الطوارئ المعقدة على النحو المبين في رموز ومعايير NFPA.
- شرح وتثقيف ونشر المعلومات لتمكين الطلاب من استيعاب المعلومات المقدمة لهم. شارك وقيادة واشترك بشكل كامل في المكونات العملية المطلوبة للدورة المقدمة وفقًا لأوراق تعيين المهارات المعتمدة مسبقًا.
- التدريب الشامل وتقديم التعليم (بما في ذلك العروض التقديمية في الفصول الدراسية وكذلك التدريب الميداني العملي).
- القدرة على التفاعل مع الطلاب الذين تمثل اللغة الإنجليزية تحديًا لهم ودعمهم في تعلمهم وتقديم المعرفة والمهارات باستخدام مختلف وسائل التدريس المثبتة
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:(اضغط هنا)
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