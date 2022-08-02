تعلن شركة سابك السعودية (SABIC) (التابعة لأرامكو) عبر حسابها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس ، للعمل في الشرقية مدينة الجبيل الصناعية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدرب إطفاء وإنقاذ

المؤهلات والخبرات:

يجب أن يكون حاصلاً على درجة جامعية على الأقل في علوم الحرائق ؛ يفضل الحصول على درجة البكالوريوس (أو معادلة).

يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في دوام كامل = قسم مكافحة الحرائق أو مركز تدريب على الاستجابة للطوارئ. يمكن أن تشمل هذه الخبرة مكافحة الحرائق التشغيلية ، وعمليات المخاطر ، وعمليات الإنقاذ والإنقاذ الفني أو خبرة التدريب على خدمات الطوارئ.

• يجب أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى من الشهادة المعتمدة من المستوى الثاني لمدرب خدمات مكافحة الحرائق NFPA 1041.

المسؤوليات الوظيفية:

تقديم المشورة والتخطيط والتطوير وإجراء الاستجابة للطوارئ المعتمدة من قبل AHA و NBFSPQ و Pro-Board ، وبرامج التدريب على سلامة الحياة والحرائق الهيكلية والصناعية ، وبرامج المواد الخطرة بالإضافة إلى برامج الإنقاذ بالحبال ، والتي تؤهل موظفي المنظمة كمستجيبين معتمدين للطوارئ في الصناعة حالات الطوارئ المعقدة على النحو المبين في رموز ومعايير NFPA.

شرح وتثقيف ونشر المعلومات لتمكين الطلاب من استيعاب المعلومات المقدمة لهم. شارك وقيادة واشترك بشكل كامل في المكونات العملية المطلوبة للدورة المقدمة وفقًا لأوراق تعيين المهارات المعتمدة مسبقًا.

التدريب الشامل وتقديم التعليم (بما في ذلك العروض التقديمية في الفصول الدراسية وكذلك التدريب الميداني العملي).

القدرة على التفاعل مع الطلاب الذين تمثل اللغة الإنجليزية تحديًا لهم ودعمهم في تعلمهم وتقديم المعرفة والمهارات باستخدام مختلف وسائل التدريس المثبتة

رابط التقديم:

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