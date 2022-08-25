واشترطت المديرية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.