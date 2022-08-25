أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (جندي) رجال.
الرتبة العسكرية:
- جندي.
المؤهل المطلوب:
- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الشروط:
- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
تنويه :
- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المُعتمدة.
طريقة التقديم:
أوضحت المديرية العامة للأمن العام أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/01/29هـ الموافق 2022/08/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/05هـ الموافق 2022/09/01م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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