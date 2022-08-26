أكدت الهيئة العامة للنقل أن القيام بنشاط النقل التعليمي دون الحصول على الترخيص أو التصريح يعد مخالفة تبلغ قيمتها 5 آلاف ريال.

شروط سائق النقل التعليمي:

وقالت النقل في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ردًا على الأسئلة الأكثر شيوعًا، إنه يشترط للعمل كسائق في النقل التعليمي، ألا يقل العمر عن 25 سنة، وشهادة خلو من السوابق، والحصول على دورة إسعافية أولية، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، واجتياز الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها هيئة النقل.

الناقل التعليمي المصرح له:

وتابعت أنه يمكن معرفة الناقل التعليمي المصرح له من الهيئة، بأنه يحمل لوحة صفراء، ولديه بطاقة تشغيل، كما يمكن الاطلاع على المنشآت المرخص لها من خلال موقع هيئة النقل.

كما نوهت بأنه يشترط ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلات عن 10 سنوات، مع مراعاة ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من 5 سنوات من سنة الصنع.