بدأت شركة التحكم التقني والأمني الشامل (تحكم)، المشغلة لنظام (ساهر) للرصد المروري الآلي، عن استقبال طلبات التقديم في برنامج التدريب والتوظيف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس فأعلى، في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية.

ما هو برنامج تحكم؟

ويعتبر برنامج تحكم تطويرًا مهنيًا يستهدف حديثي التخرج 2022/2021م من خلال مشاريع عملية تشاركية وبرامج تدريبية وتعليمية وأنشطة توجيهيه من أجل تعزيز قدرات ومهارات حديثي التخرج لبدء مسيرتهم المهنية بشكل محترف ضمن فريق عمل تحكم.

الشروط والتخصصات المطلوبة

وبشأن الشروط الخاصة في المتقدم والمتقدمة، ذكرت شركة “تحكم”، أنها تتضمن:

أن يكون سعودي الجنسية.

العمر ما بين 22 إلى 28 عامًا.

حديث التخرج لعام (2022/2021م)

حاصل على البكالوريوس فأعلى من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم.

ألا يقل المعدل الأكاديمي عن (4 من 5) أو (3 من 4) أو ما يعادلها.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

وعن التخصصات المطلوبة فتشمل: علوم الحاسب، وتقنية ونظم المعلومات، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والرياضيات، وهندسة الطاقة، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسب، وهندسة النظم، والإحصاء، إدارة الأعمال، وتطبيقات الحاسب.

ويمكن التقديم لهذا البرنامج عن طريق تعبئة النموذج على الرابط التالي: هنا