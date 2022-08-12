شكا بعض المواطنين، عبر “تويتر”، من بطء موقع الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيًا لشغل 11547 وظيفة تعليمية.

وعلق صاحب حساب “العذية”، في “تويتر”، بقوله “أحد فتح معه؟”، في إشارة إلى مواجهته مشكلة في فتح الموقع.

موقع الاستعلام معلق

وعلقت صاحبة حساب “همس”، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: بقولها “وقف قلبي والموقع علق”.

وشكت ابتهال العتيبي أيضًا من مشاكل الدخول للموقع بقولها: “الموقع معلق حاليًا”، في إشارة إلى مشاكل الدخول وبطء الموقع.

كما شكت مواطنة صاحبة حساب “جود”، في موقع “تويتر”، من مشاكل الدخول للموقع بقولها: “أحد فتح معاه الموقع؟”.

الموقع عطلان ما يفتح

كذلك شكا صاحب حساب “محمد أبا مهند”، من مشاكل الدخول للموقع بقوله: “الموقع عطلان ما يفتح”.

وتم مساء الخميس، الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام “جدارة”، بمنصة “مسار”.

ويأتي إعلان أسماء المرشحين مبدئيا، لشغل 11547 وظيفة تعليمية، تمهيدًا لاختيار المرشحين نهائيًا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

رحلة المتقدم لشغل الوظيفة التعليمية:

– ظهور نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني في منصة مسار

– استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم

– بعد الاجتياز يتم الإشعار بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة

مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة:

– اجتياز المقابلة الشخصية

– اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة

– استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16/1/1444هـ إلى 27/1/1444هـ.