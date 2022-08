تسبب حريق بأجهزة اتصالات في إيران، بانقطاع الإنترنت عن العاصمة طهران ومحافظات أخرى، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين.

People throughout Iran have faced severe internet disruption since today’s noon.

These disruptions occurred because a telecommunication manhole, in Tehran’s district eight, caught fire.

The footage below shows the extinguishing operation. pic.twitter.com/o9w1UDqNPa

— Iran (@Iran) August 1, 2022