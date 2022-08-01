تسبب حريق بأجهزة اتصالات في إيران، بانقطاع الإنترنت عن العاصمة طهران ومحافظات أخرى، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين.

People throughout Iran have faced severe internet disruption since today’s noon.

These disruptions occurred because a telecommunication manhole, in Tehran’s district eight, caught fire.

The footage below shows the extinguishing operation. pic.twitter.com/o9w1UDqNPa — Iran (@Iran) August 1, 2022

قطع الإنترنت وتعليق المكالمات

وتداول حساب يدعى “إيران”، مقطع فيديو يظهر محاولة السيطرة على حريق في فتحة للاتصالات السلكية واللاسلكية في الحي الثامن بطهران.

وذكرت تقارير من داخل إيران نشرها موقع “إيران انترناشيونال”، أن الإنترنت والإنترنت الوطني للشركات الخاصة والحكومية في البلاد تم قطعها.

وتداول بعض المواطنين أحاديث بشأن عدم إمكانية المكالمات الصوتية والرسائل النصية في بعض الأماكن. وأكدت تقارير إعلامية أن الأنظمة المصرفية في إيران تواجه أيضا مشاكل، ولا يمكن إتمام عمليات مصرفية.

وقال الحساب الرسمي لـ”نت بلوكس” المعني بالإنترنت على “تويتر”، إنه تم تسجيل انقطاع كبير للإنترنت في إيران مما يؤثر على الخدمات الخلوية والخطوط الثابتة.

وأضاف: “تظهر بيانات الشبكة في الوقت الفعلي الاتصال الوطني عند 79٪ من المستويات العادية، الحادث مستمر”.

خلل في الإنترنت

يأتي ذلك، مع معاناة شبكة الإنترنت في إيران من خلل، وقد زاد منذ فجر الجمعة، ما أدى إلى ضعف الشبكة حتى مستوى شبه منقطع في بعض المحافظات.

فيما كتب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات حول تباطؤ الإنترنت في البلاد، موضحين أن سرعة التحميل الموجودة تسمح لهم فقط بفتح المواقع الداخلية وموقع غوغل.

وذكر أحد المغردين أن إيران تتعرض لأكبر عملية قرصنة إلكترونية، خاصة مع توقف كامل للإنترنت، ومعها المكالمات والرسائل، والأنظمة المصرفية.