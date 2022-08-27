انتهت مباراة ليفربول ضد بورنموث عصر اليوم بفوز فريق ليفربول بتسعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسعى ليفربول للفوز لتعويض فقدان 7 نقاط في أول 3 جولات.

ملخص مباراة ليفربول ضد بورنموث

وبدأت المباراة، بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي ليفربول ليحرزوا الهدف الأول عبر اللاعب الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الثالثة ثم نجح بعدها اللاعب هارفي أليوت في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة السادسة.

ووسط غياب تام من المساهمة التهديفية للمصري محمد صلاح، سجل ليفربول ثالث الأهداف عبر ترينت ألكسندر أرنولد بالدقيقة الـ28، ثم بالدقيقة الـ31 تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إضافة الهدف الرابع.

فيرجيل فان دايك المدافع الهولندي أضاف الهدف الخامس قبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة الـ44.

محمد صلاح صام تهديفيًا في مباراة بورنموث

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد بورنموث، سجل اللاعب كريس ميفام لاعب بورنموث هدفًا سادسًا لليفربول بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ47.

وواصل ليفربول ضغطه، ليُضيف الهدف السابع عبر روبيرتو فيرمينيو بالدقيقة الـ63.

وفي الدقيقة الـ81 أضاف البرتغالي فابيو كارفايو الهدف الثامن لـ ليفربول بالدقيقة الـ82، ثم اختتم الكولومبي دياز تاسع الأهداف لـ الريدز بالدقيقة الـ85.

ونجح ليفربول في الوصول للنقطة الخامسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الكشف عن نتائج القرعة أول أمس الخميس.