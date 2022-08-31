انتهى الشوط الأول في مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي.
الفيحاء.. وتهديد أول لم يكتمل ❌#الهلال_الفيحاء#SSC pic.twitter.com/VPh3pLNljb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022
وبدأ نادي الفيحاء الضغط بقوة حيث أهدر فرصة الهدف الأول في كرة مرت بجانب القائم الأيسر لعبدالله المعيوف حارس أزرق الرياض في الدقيقة الـ22.
وحاول أزرق الرياض العودة في اللقاء ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس فلاديمير حارس الفيحاء.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “الملز” في الرياض.
اترك تعليقاً