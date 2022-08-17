تبدأ وكالة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، بإطلاق صاروخها العملاق، خلال رحلة برية الثلاثاء وتمتد لساعات، متجها إلى منصة الإطلاق، استعدادًا لرحلته التجريبية الأولى في الفضاء.

أول مهمة للفضاء

وحددت “ناسا” يوم 29 أغسطس موعدًا لإطلاق الصاروخ في أول مهمة له إلى الفضاء.

ويبلغ ارتفاع الصاروخ العملاق 98 مترا، ويحمل كبسولة غير مأهولة بالبشر، وستكون الرحلة التجريبية التي طال انتظارها حاسمة في تقييم مدى تقدم برنامج (آرتميس) التابع لـ”ناسا”، الذي كلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات على أمل إعادة البشر إلى سطح القمر، كتدريب على مهام مستقبلية إلى المريخ.

رحلة لمسافة 6 كيلو مترات

ويخرج الصاروخ، الذي تولت شركة “بوينج” تطويره على مدى العقد الماضي، من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لـ”ناسا” في فلوريدا حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الثلاثاء، ليبدأ رحلة لمسافة 6 كيلومترات إلى منصة الإطلاق.

ومع نقله بسرعة تقل عن 1.6 كيلومتر في الساعة، ستستغرق هذه الرحلة ما يقرب من 11 ساعة.

كبسولة أوريون

ويعتلي الصاروخ كبسولة رواد الفضاء “أوريون”، وهي قمرة من تصميم شركة “لوكهيد مارتن”، ومصممة للانفصال عن الصاروخ في الفضاء ونقل البشر إلى محيط القمر، حيث يلتقون مركبة فضائية منفصلة تنقلهم إلى سطح القمر.

لكن بالنسبة لمهمة 29 أغسطس المسماة “أرتميس 1″، ستنطلق الكبسولة “أوريون” عبر صاروخ نظام الإقلاع الفضائي من دون أي بشر، وتدور حول القمر قبل العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط بعد 42 يومًا.