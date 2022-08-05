أدت صاعقة قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى مقتل شخصين وجرح آخرين، مساء الخميس.

Four people in critical condition after lightning strike near White House pic.twitter.com/USsRMcVS1x — My Mixtapez (@mymixtapez) August 5, 2022

تفاصيل الحادث:

وقال موقع “فوكس نيوز” الأمريكي: إن زوجين من ولاية ويسكونسن، يبلغان من العمر 75 و76 عامًا، توفيا متأثرين بجروحهما إثر الصاعقة التي ضربت في ساحة “لافاييت”، الواقعة شمالي البيت الأبيض.

وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: “نشعر بالحزن للخسارة المأساوية في الأرواح بعد الصاعقة في ساحة لافاييت”.

وأضافت: “قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها، ونحن نصلي من أجل أولئك الذين ما زالوا يكافحون للبقاء على قيد الحياة”.

وكشف “فوكس نيوز” أن شخصين آخرين أصيبا إصابات خطيرة، وهما حاليًّا في حالة حرجة.

ويقول العلماء: إن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث صواعق في الولايات المتحدة.