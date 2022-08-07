نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مسؤول فلسطيني، أن هدنة غزة ستبدأ اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء.

مقترح الهدنة في غزة

جاء ذلك بعد أن ذكر مصدر أمني مصري لم تكشف “رويترز” عن اسمه، أن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة في غزة.

فيما كرت مصادر قناة “العربية”، أن هناك موافقة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على شروط التهدئة.

وفي ذات السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول فلسطيني قوله إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

صفارات الإنذار ببئر السبع

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على حركة “الجهاد” في غزة.

كما طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مدن النقب التوجه إلى الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شن قصف على كل مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحركة “الجهاد” في غزة، لافتًا إلى أنه جاء ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل.

ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 31 قتيلًا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 بجروح.

فيما قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97 في المئة من الصواريخ التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مواصلة تل أبيب “العمل ضد حركة الجهاد حتى عودة الهدوء وإزالة التهديدات عن غلاف غزة”، مشددًا على أن “العملية العسكرية ضد حركة الجهاد ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا”.