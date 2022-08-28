وجه صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك الحالي، رسالة مثيرة للجدل، وذلك بسبب اقترابه من الرحيل عن منصب رئاسة ضمك بالفترة المقبلة.

الشهادة الجامعية تُبعد صالح أبو نخاع عن رئاسة النادي

وكان شرط الشهادة الجامعية أجبر أبو نخاع على الابتعاد عن منصب الرئيس الذي شغله أربع سنوات ماضية.

وكتب أبو نخاع عبر حسابه في “تويتر” : ” للذين ظلمونا، غدًا في محكمة الله نلتقي”.

مصادر صحيفة ” المواطن” ذكرت أن المهندس خالد آل مشعط الشهراني سيتولى رئاسة ضمك لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتضم قائمة آل مشعط سبعة أعضاء من رجال الأعمال وسيدة أعمال، فيما تم استبعاد القائمة الأخرى المرشحة لمجلس إدارة نادي ضمك، والتي كانت برئاسة المهندس شاكر بن عوير التي قدمت بعد إغلاق الفترة المحددة.

وأطلق بعض محبي نادي ضمك هاشتاق يطالب ببقاء صالح أبو نخاع رئيسًا للنادي بعد أن ساهم في صعود الفريق الأول لكرة القدم من الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين منهيا الموسم الماضي في المركز الخامس لأول مرة في تاريخ أندية عسير.

وسبق وطبّق شرط المؤهل الجامعي على رئيس نادي الحزم السابق عبدالله المقحم.