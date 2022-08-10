ألمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، صالح العمري إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

صالح العمري يتحدث عن إمكانية انتقاله للاتحاد

ونشر عبدالرحمن السالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو ظهر فيه صالح العمري، وأجاب عن انضمامه إلى الاتحاد قائلًا: “الله يكتب اللي فيه الخير.. إن شاء الله”.

ويملك صالح العمري خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018، وظهر بشكل مميز مع أبها في الموسم الماضي، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد.

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، للمنافسة على الألقاب في الموسم الرياضي الجديد.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع 3 لاعبين جدد هذا الصيف، وهم؛ أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، والمصري طارق حامد، بجانب هيلدر كوستا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).