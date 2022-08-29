قالت صحيفة The Economic Times إنه أثناء الحديث عن المدن الذكية نجد أن هناك أكثر من دولة تخطط لبناء واحدة منها مثل الصين وسنغافورة وأمريكا، لكن السعودية تنشئ مدينة نيوم الذكية والتي تخطط لما يجب أن يكون عليه المستقبل في الـ20 عامًا القادمة.

وقال التقرير: ستتغلب المدينة السعودية الذكية على نظيراتها ومنافساتها من المدن الذكية حول العالم وذلك بفضل التخطيط الذكي لها، متابعًا: حقيقة أنه تم بناؤه من الألف إلى الياء تسمح لأحدث الأفكار أن تتشكل دون قيود الخيال أو الابتكار أو التنظيم أو الموارد حيث يتم بناؤها بميزانية تبلغ 500 مليار دولار.

وأضاف التقرير البريطاني: تأتي كلمة نيوم من كلمة neos وتعني كلمة جديد باليونانية، وتعني كلمة مستقبل باللغة العربية، وستبلغ مساحتها 26500 كيلومتر مربع، وتقع على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على طول البحر الأحمر، وتستوعب 450 ألف نسمة بحلول عام 2026، ونحو مليونين بحلول عام 2030 و9 ملايين بحلول عام 2045.

خلق تجارب آسرة في ذا لاين

وتعد السعودية بأن التصميمات الداخلية سيتم بناؤها لخلق تجارب آسرة، لاسيما في مدينة ذا لاين الذي يتكون السطح الخارجي لها من مرايا تنسجم مع الطبيعة، وبيئة منظمة بشكل مثالي لأشعة الشمس والظل والتهوية، ولن تكون هناك سيارات، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بخدمات مضبوطة بدقة كما أنها تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.

مشاريع عملاقة في نيوم

وستشمل نيوم على Oxagon، وهي مدينة صناعية عائمة تركز على 14 قطاعًا صناعيًا، وTrojena، وهو موقع سياحي جبلي سيشمل مكانًا للتزلج في الهواء الطلق، وسيتم رقمنة جميع الأنظمة، بما في ذلك التخطيط والتصميم والمشتريات واللوجستيات والبناء والعمليات والإدارة، كما سيعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) باستمرار على تحسين الإنتاجية والكفاءة والسرعة.

ويتم البحث بشكل دائم في تصميم البناء البديل والعمليات والمواد، ويتم تركيب شبكة طاقة متجددة في جميع مواقع البناء، وسيشمل النظام البيئي لطرق البناء الحديثة استخدام واسع النطاق للطباعة ثلاثية الأبعاد مع انبعاثات منخفضة وستوفر البنية التحتية المتطورة لإنترنت المياه مياهًا صالحة للشرب ومستصلحة عالية الجودة عبر الشبكة بأكملها.

نيوم غيرت مفهوم بناء المدن الذكية

واختتم التقرير قائلًا: تتحدى نيوم المبادئ التقليدية للتخطيط الحضري والتصميم والهندسة المعمارية والتكنولوجيا كما تتحدى مفهوم المدن الذكية بشكل عام، وأحد العوامل الرئيسية التي تمكن من إعادة التصور هذا هو أنه يتم بناؤها من الألف إلى الياء، وفي حين يتم تحديث معظم المدن الأخرى لتصبح ذكية إلا أنه بالمقارنة بالمدينة السعودية تصبح تلك المدن لا شيء، فقد غيرت نيوم بالتأكيد مفهوم بناء المدن الذكية.