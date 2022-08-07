تلقى نادي ميلان صدمة قبل بداية الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل وذلك للموسم الجديد 2022/2023.

وقالت شبكة Sport الإيطالية إن الروسونيري مهدد بفقدان اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي نجم خط وسط الفريق في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وذلك بعد أن أُصيب في لقاء فيتشينزا الودي أمس.

وأُصيب تونالي في قدمه اليسرى ليغادر مباراة فيتشينزا على الفور ويرفض استكمال المباراة.

نجم ميلان قد يغيب لمدة شهر

وقد يغيب تونالي عن ميلان لمدة شهر ويعود في مطلع سبتمبر المقبل، مما يعني غيابه عن مباراة السبت المقبل في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي ثم يغيب عن مباريات أتالانتا وبولونيا وساسولو وإنتر.

يذكر أن الروسونيري سيواجه نادي أودينيزي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الروسونيري تُوج بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2021/2022 بعد غياب دام 11 عامًا تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.